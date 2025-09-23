Курс валют: НБУ укрепил гривну на копейку

Национальный банк Украины установил на 24 сентября 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,37 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

Официальный курс гривны по отношению к евро на среду установлен на уровне 48,80 грн/евро. Это на 7 копеек больше, чем в четверг (48,73 грн/евро).

