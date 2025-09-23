Венгерский форинт и чешская крона оказались среди сильнейших валют 2025 года

Национальные валюты Венгрии и Чехии в 2025 году оказались среди самых сильных в мире, пишет Bloomberg.

Как укрепился форинт и крона

Форинт укрепился более чем на 20% по отношению к доллару в этом году, а чешская крона выросла на 18% — больше, чем любая из 31 основных отслеживаемых Bloomberg валют, за исключением рубля, который не торгуется свободно с момента вторжения россии в Украину.

Форинт и крона выросли почти на 6% и 4% по отношению к евро соответственно.

Во вторник в начале торгов обе валюты торговались практически без изменений: форинт составил 389,2, что чуть ниже 16-месячного максимума на прошлой неделе, а крона — 24,25, что близко к наивысшему значению с 2023 года.