Курс индийской рупии обновил исторический минимум

Курс доллара США к индийской рупии во вторник впервые в истории превысил 88,5 рупий/$1 и продолжает повышаться, по данным Trading Economics.

По состоянию на утро 23 сентября доллар торгуется по 88,69 рупии против 88,3 рупии на закрытие торгов в понедельник, при этом в ходе сессии его курс к рупии достигал исторического максимума 88,76.

Что давит на рупию

Давление на индийскую валюту оказывают высокие пошлины, установленные для импортируемых из Индии товаров в США, а также новости в введении сбора в размере $100 тысяч за подачу заявлений на оформление американской визы H-1B.

Визы H-1B используются для квалифицированных рабочих и широко распространены в технологической отрасли. На индийских граждан приходилось около 71% из порядка 400 тысяч виз H-1B, выданных США в 2024 году, по данным Trading Economics.

Введение высокого сбора на эту категорию виз создает риски для индийских компаний, специализирующихся на предоставлении ИТ-услуг, и может негативно отразиться на объеме поступающих в страну денежных переводов.

Трейдеры не исключают, что Резервный банк Индии (RBI) мог провести валютную интервенцию, чтобы предотвратить более существенное падение рупии.

Участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров Индии и США, а также ждут заседания RBI, которое пройдет на следующей неделе. На заседании в августе регулятор оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 5,5%.

Между тем, все больше аналитиков склоняются к тому, что RBI понизит ставку на 25 б.п. на предстоящем заседании, отмечает Trading Economics.

