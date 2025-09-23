26−28 сентября стадион «Арена Львов» примет IT Arena 2025 — самое масштабное в Украине событие для ИТ-сектора, где сойдутся идеи и технологии. В этом году оно соберет более 6000 участников из почти 40 стран. Партнером мероприятия стала компания Favbet Tech.
Favbet Tech поддерживает главное технологическое событие года IT Arena 2025 во Львове
IT Arena задает тон в отрасли. Здесь презентуют новые решения, представляют стартапы, обсуждают тренды и формируют будущее.
Программа этого года развернется на пяти сценах: Business, Technology, Product, Startup и совершенно новой Defense. Последняя посвящена разработкам военных технологий. Это очень актуально, ведь украинский оборонный сектор сейчас в центре мирового внимания.
В рамках мероприятия состоится Startup Competition с призовым фондом в 60 тысяч долларов и инвестиционным фондом, который уже составляет $12 500 000 Кроме того, будет представлена Made in Ukraine Showcase — экспозиция бизнес-решений от украинских разработчиков. В финальный день посетителей ждет полсотни митапов для обмена опытом и знакомств. Спикерами выступят министр цифровой трансформации Михаил Федоров, журналист Террелл Дж. Старр, соучредитель The Sandbox Саша Мишо и другие.
Партнер мероприятия компания Favbet Tech ознакомит участников со своими ШИ-наработками.
«IT Arena — это место, где украинские компании могут заявить о себе миру. Для нас это партнерство стало логичным шагом в поддержке комьюнити и развитии экспертизы в сфере искусственного интеллекта», — отмечает CEO Favbet Tech Артем Скрипник.
В течение последних двух лет Favbet Tech активно участвует в развитии украинской ИТ-индустрии. Компания стала соинициатором AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, поддерживает CEO Talks, встречи Diia.City Union, а в этом году выступила официальным партнером Forbes AI Day в Киеве. В 2025 году ее внесли в рейтинг ТОП-50 ИТ-компаний Украины по версии DOU.