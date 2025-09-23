Суд открыл производство по делу о банкротстве кредитного союза «Менчул»

Хозяйственный суд Закарпатской области постановлением от 15 сентября 2025 года по заявлению Национального банка признал банкротом и открыл ликвидационную процедуру по делу о банкротстве кредитного союза «Менчул». Соответствующее объявление опубликовано на официальном вебсайте Верховного Суда.

Что делать кредиторам

НБУ обращает внимание кредиторов кредитного союза «Менчул», что подача заявлений кредиторов с требованиями к кредитному союзу осуществляется в течение 30 дней со дня официального обнародования объявления об открытии производства на сайте Верховного Суда.

Следовательно, кредиторам союза в пределах этого срока следует обратиться со своими письменными заявлениями с требованиями к кредитному союзу по делу о банкротстве.

Напомним

Правление НБУ приняло решение от 22 июля 2025 г. № 244-рш о применении к кредитному союзу «Менчул» меры влияния в виде отнесения кредитного союза к категории неплатежеспособных и отзыва лицензии на осуществление деятельности кредитного союза.

Согласно Закону Украины «О кредитных союзах», ликвидация кредитного союза в случае принятия Национальным банком решения об отнесении его к категории неплатежеспособных и об отзыве лицензии кредитного союза осуществляется в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства.