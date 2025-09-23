Курс валют: евро в банках начал дорожать

Во вторник, 23 сентября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро добавил 10 копеек в покупке и 12 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,60 грн. Евро покупают за 48,40 грн, а продают за 49,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,22−41,30, евро — 48,70−48,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,40 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,80−48,83 грн/евро.

