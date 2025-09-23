Размер новой кредитной программы МВФ для Украины предварительно оценивается в $8 миллиардов — Bloomberg

Размер новой кредитной программы МВФ для Украины предварительно оценивается в сумму примерно в $8 миллиардов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Что известно

Международный валютный фонд считает, что потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы могут быть на $10−20 миллиардов выше, чем ожидает правительство в Киеве. Это разногласие возникло во время недавних переговоров в Украине, посвященных будущему пакету помощи.

МВФ на переговорах с Украиной предложил пересмотреть систему обложения посылок из зарубежных интернет-магазинов. В то же время, несмотря на дефицит бюджета на 2026 год в размере $10 миллиардов, глобального повышения налогов, таких как НДС, пока не планируется.

Глава НБУ Андрей Пышный напомнил, что премьер-министр Юлия Свириденко передала руководителю миссии Гевину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества с МВФ. Это обусловлено продолжением войны и изменением предположений об условиях функционирования экономики в ближайшие годы.