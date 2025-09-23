За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1133580 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 сентября: 1010 российских оккупантов, 2 самолета, 1 вертолет и 485 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1103580 (+1010) человек
- танков — 11199 (+5) ед
- боевых бронированных машин — 23282 (+0) ед
- артиллерийских систем — 33052 (+53) ед
- РСЗО — 1495 (+2) ед
- средства ПВО — 1218 (+0) ед
- самолетов — 424 (+2) ед
- вертолетов — 345 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 62486 (+485)
- крылатые ракеты — 3747 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 62486 (+123)
- специальная техника — 3969 (+0)
