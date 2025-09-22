Украинцы уплатили почти 9 млрд грн налога на недвижимость с начала года

Владельцы недвижимости уплатили в этом году на 22% больше налога на недвижимость, чем за январь — август прошлого года. В местные бюджеты было перечислено почти 8,7 млрд грн, что больше на 1,6 млрд грн за соответствующий показатель 2024 года. Об этом говорится в данных ГНС.