Владельцы недвижимости уплатили в этом году на 22% больше налога на недвижимость, чем за январь — август прошлого года. В местные бюджеты было перечислено почти 8,7 млрд грн, что больше на 1,6 млрд грн за соответствующий показатель 2024 года. Об этом говорится в данных ГНС.
Украинцы уплатили почти 9 млрд грн налога на недвижимость с начала года
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто лидирует в оплате
- Киев — 1,74 млрд грн,
- Киевская область — 0,86 млрд грн,
- Днепропетровская область — 0,84 млрд грн,
- Одесская область — 0,83 млрд гривен.
Всего за январь-август налог на недвижимость платили 740 тыс. плательщиков.
Напомним
В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год. Чтобы самостоятельно определить сумму для оплаты, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на вебпортале ГНС.
Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:
- квартир площадью более 60 кв. м;
- домов площадью более 120 кв. м;
- других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
Страхование жилья от последствий «прилета»
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии