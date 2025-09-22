Мобильный оператор «Киевстар» объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстар».
«Киевстар» повышает тарифы: кому и сколько придется платить
Причина повышения
В компании напоминают, что летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом, выросли на 60%.
Также возросла стоимость горючего, что нужно для работы генераторов, а инфляция и конфигурации денежного курса повлияли на себестоимость услуг.
Как изменяются тарифы
В «Киевстар» сообщают, что обновляются условия некоторых тарифов, которые не менялись больше года.
- С 24 сентября 2025 для абонентов подписки стоимость тарифа LOVE UA Свет 2023 будет составлять 300 грн на 4 недели, а с Суперсилой Экономия — 225 грн на 4 недели.
- С 1 октября 2025 для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт будет составлять 250 грн/мес.
Абоненты «Киевстар» могут выбрать тариф, отвечающий их потребностям.
В «Киевстар» обещают отправить SMS-уведомления абонентам, касающимся изменения.
Источник: Минфин
Комментарии - 6
уже кілька років як. оце саме найкритичніше.
для економії якщо нікуди не звоните або рідко звоните — тримоб без абонплати — самий раз.
PS а ще старлінк зараз ввів 6 баксів / місяць за низьку швидкість. там шось міряв в мене було 2 мбіта. але якшо навіть 1мбіт — то київстар «для дому» дорожче виходить супутника (АХХАХАХХА . але звічайно за тарілку треба буде віддати ну і світла він може наїсти на місяць ту різницю.
я до того що на київстарі світ не зійшовся і альтернативи є