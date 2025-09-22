«Киевстар» повышает тарифы: кому и сколько придется платить

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстар».

Причина повышения

В компании напоминают, что летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом, выросли на 60%.

Также возросла стоимость горючего, что нужно для работы генераторов, а инфляция и конфигурации денежного курса повлияли на себестоимость услуг.

Как изменяются тарифы

В «Киевстар» сообщают, что обновляются условия некоторых тарифов, которые не менялись больше года.

С 24 сентября 2025 для абонентов подписки стоимость тарифа LOVE UA Свет 2023 будет составлять 300 грн на 4 недели, а с Суперсилой Экономия — 225 грн на 4 недели.

С 1 октября 2025 для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт будет составлять 250 грн/мес.

Абоненты «Киевстар» могут выбрать тариф, отвечающий их потребностям.

В «Киевстар» обещают отправить SMS-уведомления абонентам, касающимся изменения.