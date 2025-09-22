Multi от Минфин
українська

22 сентября 2025, 12:10

«Киевстар» повышает тарифы: кому и сколько придется платить

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстар».

Мобильный оператор «Киевстар» объявил о повышении тарифов с 250 до 300 грн за 4 недели.

Причина повышения

В компании напоминают, что летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят по телефону и пользуются интернетом, выросли на 60%.

Также возросла стоимость горючего, что нужно для работы генераторов, а инфляция и конфигурации денежного курса повлияли на себестоимость услуг.

Как изменяются тарифы

В «Киевстар» сообщают, что обновляются условия некоторых тарифов, которые не менялись больше года.

  • С 24 сентября 2025 для абонентов подписки стоимость тарифа LOVE UA Свет 2023 будет составлять 300 грн на 4 недели, а с Суперсилой Экономия — 225 грн на 4 недели.
  • С 1 октября 2025 для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт будет составлять 250 грн/мес.

Абоненты «Киевстар» могут выбрать тариф, отвечающий их потребностям.

В «Киевстар» обещают отправить SMS-уведомления абонентам, касающимся изменения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 6

+
+30
TAN72
TAN72
22 сентября 2025, 12:27
#
Покрытия толком нет,зато подымаем тарифы🤔
+
+30
Anatoll France
Anatoll France
22 сентября 2025, 12:47
#
Яке свинство, постійно підіймають ціни, умови жахливі, ще вилізли на ньюйоркску біржу, розпродають власні акціі, ненажери.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
22 сентября 2025, 13:13
#
Рахували би за три неділі, а не за чотири. Так же ж зручніше і заробітки вище:)
+
0
veritas69
veritas69
22 сентября 2025, 13:32
#
Краще за 27 днів. Зручно ділиться на 9 та на 3
+
+43
HappyInterest
HappyInterest
22 сентября 2025, 13:36
#
З урахуванням інфляції тариф нормальний +/- але! є одне величезне але — немає тарифу без абонплати.
уже кілька років як. оце саме найкритичніше.
для економії якщо нікуди не звоните або рідко звоните — тримоб без абонплати — самий раз.

PS а ще старлінк зараз ввів 6 баксів / місяць за низьку швидкість. там шось міряв в мене було 2 мбіта. але якшо навіть 1мбіт — то київстар «для дому» дорожче виходить супутника (АХХАХАХХА . але звічайно за тарілку треба буде віддати ну і світла він може наїсти на місяць ту різницю.

я до того що на київстарі світ не зійшовся і альтернативи є
+
0
stariy07
stariy07
22 сентября 2025, 15:38
#
КС не тільки підвищує тарифи, але й відключає послуги! Наприклад, у тарифі LOVE UA База 2024 відключили роумінг!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 70 незарегистрированных посетителей.
