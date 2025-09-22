Курс валют: доллар в банках прибавил 5 копеек

В понедельник, 22 сентября, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 8 копеек в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро потерял 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынкекотировки гривны к доллару составляют 41,05−41,55 грн. Евро покупают за 48,22 грн, а продают за 48,92 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,22−41,30, евро — 48,59−48,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,40 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,59−48,61 грн/евро.

