За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1102570 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 сентября: 960 российских оккупантов и 403 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1102570 (+960) человек
- танков — 11194 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23282 (+1) ед
- артиллерийских систем — 32999 (+47) ед
- РСЗО — 1493 (+1) ед
- средства ПВО — 1218 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 344 (+3)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 62001 (+403)
- крылатые ракеты — 3747 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 62363 (+118)
- специальная техника — 3969 (+0)
Источник: Минфин
