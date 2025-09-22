Multi от Минфин
22 сентября 2025, 8:00

Трамп ввел сбор в $100 000 за рабочие визы и «золотые карты» для богачей

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 сентября, подписал указ, вводящий сбор в размере $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B. Об этом сообщается на сайте Белого дома, пишет «Ліга».

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 19 сентября, подписал указ, вводящий сбор в размере $100 000 за рассмотрение заявлений на визу для квалифицированных иностранных работников H-1B.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Новый сбор вводится с целью прекращения злоупотреблений в рамках визовой программы H-1B, из-за которых американские работники лишаются работы. Указ ограничивает въезд по программе H-1B без указания указанной суммы.

В настоящее время сборы, связанные с визой H-1B, включают $215 за регистрацию в лотерее и $780 за форму I-129. Визы H-1B распределяются по лотерейной системе.

Другим указом Трамп запустил новую визовую программу для самых богатых людей мира.

«Слишком долго миллионы нелегальных мигрантов заполонили нашу страну, и наша иммиграционная система была сломана. Пора, чтобы американский народ и американские налогоплательщики получали выгоду от нашей ЛЕГАЛЬНОЙ иммиграционной системы», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Частные лица смогут заплатить $1 млн, чтобы получить вид на жительство в США по «Золотой карте Трампа» (Trump Gold Card) после уплаты регистрационного сбора и прохождения проверки.

В скором времени будет доступна и «Платиновая карта» (Platinum Card) за $5 млн, которая позволит владельцам «проводить в США до 270 дней без обязательств по уплате американских налогов с доходов, полученных за пределами США».

Компании, заплатившие по $2 млн за каждого сотрудника, смогут получить для них вид на жительство в США в неограниченном количестве с возможностью передачи доступа от одного сотрудника другому за определенную плату и с проверкой DHS.

Источник: Минфин
