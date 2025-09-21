Multi от Минфин
21 сентября 2025, 16:03

NSG Group поможет Украине построить крупнейший завод по производству флоат-стекла

Pilkington Technology Management Limited, часть международного концерна NSG Group, подписала соглашение с украинской компанией NovaSklo. Цель сотрудничества — предоставление инженерной и технологической экспертизы для строительства нового завода по производству флоат-стекла в Киевской области. Этот проект должен стать крупнейшим предприятием такого типа в Украине, сообщает пресс-служба NSG Group.

Pilkington Technology Management Limited, часть международного концерна NSG Group, подписала соглашение с украинской компанией NovaSklo.
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сотрудничество с международным гигантом

Инженеры NSG Group будут давать свою экспертизу на всех этапах проекта: от разработки и строительства до запуска производственной линии.

Отмечается, что завод NovaSklo станет первым высокотехнологичным предприятием в Украине, которое будет отвечать самым высоким международным стандартам энергоэффективности, безопасности и экологичности.

Компания NSG Group уже присоединилась к разработке генерального плана проекта, а дальше будет давать консультации по:

  • Оптимизация технологий и оборудования;
  • внедрение систем энергоэффективности и безопасности;
  • Интеграции современных ESG-стандартов (экологические, социальные и управленческие критерии), включая управление рисками, безопасность труда и оптимизацию выбросов CO2.

Значение для экономики Украины

Запуск завода не только обеспечит внутреннее производство флоат-стекла, уменьшив зависимость от импорта, но и будет способствовать повышению качества строительной отрасли Украины.

Завод создаст более 300 рабочих мест и будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

Что такое флоат-стекло

Флоат-стекло, или термополированное стекло — это высококачественный листовой материал. Его производят по уникальной технологии: расплавленную стекломассу выливают на поверхность расплавленного олова. Благодаря этому процессу стекло получается идеально ровным, однородным по толщине, без оптических искажений.

Поэтому флоат-стекло является самым популярным материалом для современных окон, фасадов и интерьеров.

Новый завод под Киевом

Компания NovaSklo готовится к строительству нового завода по производству флоат-стекла в Киевской области. Начало работ намечено на март 2026 года.

Общая сумма инвестиций в проект превышает 240 млн. евро. Ожидается, что благодаря значительному спросу на строительные материалы в Украине завод может окупиться за 6−7 лет.

На конференции по восстановлению Украины URC-2025 в Риме компания NovaSklo подписала первые международные соглашения с европейскими лидерами-производителями оборудования: Horn, Bottero и Zippe.

Новый завод сможет производить до 24,8 млн. квадратных метров стекла в год.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
