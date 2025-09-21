Pilkington Technology Management Limited, часть международного концерна NSG Group, подписала соглашение с украинской компанией NovaSklo. Цель сотрудничества — предоставление инженерной и технологической экспертизы для строительства нового завода по производству флоат-стекла в Киевской области. Этот проект должен стать крупнейшим предприятием такого типа в Украине, сообщает пресс-служба NSG Group.
NSG Group поможет Украине построить крупнейший завод по производству флоат-стекла
Сотрудничество с международным гигантом
Инженеры NSG Group будут давать свою экспертизу на всех этапах проекта: от разработки и строительства до запуска производственной линии.
Отмечается, что завод NovaSklo станет первым высокотехнологичным предприятием в Украине, которое будет отвечать самым высоким международным стандартам энергоэффективности, безопасности и экологичности.
Компания NSG Group уже присоединилась к разработке генерального плана проекта, а дальше будет давать консультации по:
- Оптимизация технологий и оборудования;
- внедрение систем энергоэффективности и безопасности;
- Интеграции современных ESG-стандартов (экологические, социальные и управленческие критерии), включая управление рисками, безопасность труда и оптимизацию выбросов CO2.
Значение для экономики Украины
Запуск завода не только обеспечит внутреннее производство флоат-стекла, уменьшив зависимость от импорта, но и будет способствовать повышению качества строительной отрасли Украины.
Завод создаст более 300 рабочих мест и будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионе.
Что такое флоат-стекло
Флоат-стекло, или термополированное стекло — это высококачественный листовой материал. Его производят по уникальной технологии: расплавленную стекломассу выливают на поверхность расплавленного олова. Благодаря этому процессу стекло получается идеально ровным, однородным по толщине, без оптических искажений.
Поэтому флоат-стекло является самым популярным материалом для современных окон, фасадов и интерьеров.
Новый завод под Киевом
Компания NovaSklo готовится к строительству нового завода по производству флоат-стекла в Киевской области. Начало работ намечено на март 2026 года.
Общая сумма инвестиций в проект превышает 240 млн. евро. Ожидается, что благодаря значительному спросу на строительные материалы в Украине завод может окупиться за 6−7 лет.
На конференции по восстановлению Украины URC-2025 в Риме компания NovaSklo подписала первые международные соглашения с европейскими лидерами-производителями оборудования: Horn, Bottero и Zippe.
Новый завод сможет производить до 24,8 млн. квадратных метров стекла в год.
