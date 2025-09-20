В «Дие» появилась новая функция для «єВідновлення»

Теперь в приложении «Дия» можно подать финальный отчет о завершении строительных работ, профинансированных по программе «єВідновлення». Это финальный шаг в услуге «Выплата на строительство», сообщает пресс-служба «Дии».

Для чего нужен финальный отчет

Подача отчета подтверждает, что вы:

завершили строительство;

использовали средства по целевому назначению.

Этот шаг позволяет закрыть все необходимые формальности без очередей и излишних документов.

Как подать отчет в «Дие»

Сначала вам необходимо получить декларацию или сертификат о готовности к эксплуатации на портале «Дия».

После этого выполните несколько шагов в приложении:

Зайдите в раздел «Сервіси» -> «єВідновлення» -> «Виплата на будівництво» -> «Мої виплати» -> «Повідомити про завершення».

Разместите необходимые документы и чеки, подтверждающие выполненные работы.

Отправьте отчет.

Система «Дии» автоматически проверит все данные. Если нужно что-нибудь исправить, вы получите подсказки. Представить отчет нужно в течение 30 рабочих дней после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию.