19 сентября 2025, 13:34

В августе больше всего выплат получили кредиторы 7 очереди, в том числе бизнес — Фонд гарантирования

В августе 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила около 195,0 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В августе 2025 года сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила около 195,0 млн грн.
Из этих средств более 180 млн грн получили кредиторы 7 очереди (юрлица-клиенты банка), в том числе в августе на сумму 155,5 млн грн были удовлетворены требования кредиторов М Р Банка.

Также 14,4 млн. грн. направлено на удовлетворение требований 3 очереди, возникших в том числе на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, как это определено законом «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

Всего за время деятельности Фонда по состоянию на 1 сентября 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 74,2 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн — Национальному банку Украины (включая за счет обращения взыскания на предмет залога и).

«Удовлетворение требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, происходит в результате продажи и управления активами этих банков. То есть от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
