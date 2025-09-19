В пятницу, 19 сентября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и в продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют: евро в банках подешевел на 12 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 48,35 грн, а продают за 49,05 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,15−41,23, евро — 48,55−48,77 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,07−41,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,33−48,36 грн/евро.
Источник: Минфин
