Утром 19 сентября после ночной атаки вражеских дронов в Киеве возникли перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и фуникулере. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Обстрел Киева: в скоростном трамвае и фуникулере возможны проблемы с оплатой
Из-за повреждений телекоммуникационной сети временно не работают терминалы для оплаты банковскими картами и валидаторы на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера. Кроме того, не доступен и официальный сайт предприятия «Киевпасстранс».
Что делать пассажирам
Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.
Специалисты «Киевпасстранса» и оператора связи работают над возобновлением работы сервисов.
