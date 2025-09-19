Обстрел Киева: в скоростном трамвае и фуникулере возможны проблемы с оплатой

Утром 19 сентября после ночной атаки вражеских дронов в Киеве возникли перебои с оплатой проезда в скоростном трамвае и фуникулере. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из-за повреждений телекоммуникационной сети временно не работают терминалы для оплаты банковскими картами и валидаторы на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера. Кроме того, не доступен и официальный сайт предприятия «Киевпасстранс».

Что делать пассажирам

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.

Специалисты «Киевпасстранса» и оператора связи работают над возобновлением работы сервисов.