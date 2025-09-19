За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 099 530 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 сентября: 1 150 российских оккупантов и 211 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1099530 (+1150) человек
- танков — 11191 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23278 (+1) ед
- артиллерийских систем — 32896 (+17) ед
- РСЗО — 1492 (+1) ед
- средства ПВО — 1218 (+1) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 60680 (+211)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 62044 (+44)
- специальная техника — 3968 (+3)
