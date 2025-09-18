Расходы общего фонда госбюджета в августе составили более 330 миллиардов

За январь-август 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 2,51 трлн. грн., что на 410,4 млрд. грн., или на 19,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе в августе было израсходовано 333,6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону за январь — август 2025 составили 1,57 трлн грн, или 62,5% от всех расходов общего фонда. В том числе в августе было израсходовано 214,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 сентября 2025 года.

В структуре расходов по экономической классификации наиболее направлено:

994,4 млрд грн — на оплату труда с начислениями (в том числе в августе — 133,8 млрд грн) или 39,7% от общего объема расходов, израсходованных за январь — август 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 176,9 млрд грн, или на 21,6%);

343,7 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг (в августе — 46,6 млрд грн) или 13,7% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

поддержку Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

перечисление Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

419,9 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в августе — 64,6 млрд грн) или 16,8% от общего объема расходов, что на 43,1 млрд грн или на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средства были направлены, в частности, на:

трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

социальная защита детей и семей, защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

313,5 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) (в августе — 31,8 млрд грн) или 12,5% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:

приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;

обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

233,3 млрд грн — на обслуживание государственного долга (в августе — 34,8 млрд грн) или 9,3% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 29,2 млрд грн, или на 14,3%);

123,4 млрд грн — на трансферты местным бюджетам (в августе — 10,6 млрд грн) или 4,9% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,1 млрд грн, или на 7%).