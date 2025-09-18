К закрытию межбанка 18 сентября курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Европейская валюта подешевела на 29 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
|
Открытие 18 сентября
|
Закрытие 18 сентября
|
Изменения
|
41,21/41,24
|
41,07/41,11
|
14/13
|
48,61/48,63
|
48,32/48,36
|
29/27
Средний курс на наличном рынке: 41,00−41,50 грн/доллар, 48,47−49,10 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,15−41,23, евро — 48,60−48,83 грн.
Источник: Минфин
