Доллар и евро резко подешевели на межбанке

К закрытию межбанка 18 сентября курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже. Европейская валюта подешевела на 29 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже. Об этом свидетельствуют результаты торгов.