Национальный банк Украины установил на 19 сентября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,2488 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.
Курс валют: НБУ ослабил гривну в паре с долларом и евро
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Курс доллара
Официальный курс на 19 сентября 2025 установлен на таком уровне: 41,2488 гривен за 1 доллар (+0,0547 грн).
Курс евро
Официальный курс евро составит 48,785 грн за 1 евро (+0,0112 грн).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии