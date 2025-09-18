Multi от Минфин
українська
18 сентября 2025, 14:17

Китайские авто в Украине: сколько и каких прибыло в августе 2025

В августе 2025 года китайские авто установили новый рекорд в Украине: их доля на рынке впервые превысила четверть, достигнув 26,7%. Речь идет не только о местных брендах типа BYD или Zeekr, а обо всех машинах, которые были изготовлены в Китае. Об этом сообщают аналитик и Институту исследований авторынка.

В августе 2025 года китайские авто установили новый рекорд в Украине: их доля на рынке впервые превысила четверть, достигнув 26,7%.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Из 6787 новых импортных машин, зарегистрированных в Украине в августе, 1809 были из Китая. Это самый высокий показатель за все время наблюдений и заметный рост по сравнению с июлем (24,5%) и июнем (19,6%).

Большинство новых авто из Китая — это электромобили: в августе они составили 89,4% всех китайских легковушек, зарегистрированных в Украине. Бензиновые авто составляли всего 7,6%, а гибриды — 3%.

Топ-10 марок

На украинский рынок попадают как автомобили от китайских компаний (BYD, Zeekr), так и модели всемирно известных брендов (Honda, Audi), которые собираются на совместных предприятиях в Китае.

Лидеры среди моделей

Анализ свидетельствует, что украинские покупатели выбирают автомобили «made in China» не только по цене, но и благодаря их технологиям, дизайну и практичности. Каждый из автомобилей-лидеров имеет свои сильные стороны, привлекающие разные группы потребителей.

BYD Song Plus (386 шт.): безоговорочный лидер, привлекающий оптимальным соотношением запаса хода, дизайна и цены ($28 000).

Honda e:NS1 (202 шт.): Этот электрокроссовер — выбор тех, кто ценит надежность японского бренда и преимущества современного электромобиля ($17 200).

BYD Sea Lion 07 (153 шт.): Еще одна популярная модель от BYD. Ее выбирают за смелый дизайн и передовые технологии ($32 500).

Audi Q4 e-tron (98 шт.): Немецкий премиальный электромобиль, который благодаря производству в Китае стал более доступным, сохраняя престиж и качество Audi ($33 600).

Zeekr 7X (93 шт.): Для ищущих эксклюзивность и инновации. Эта модель отличается футуристическим дизайном и современными технологиями ($41 300).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
