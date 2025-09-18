На сколько растет урожайность благодаря пасекам и как регулировать их работу

Опыление пчелами на рапсе дает плюс 10−20% к урожайности, а на подсолнечнике — до 30%. Для эффективного опыления одного гектара посевов обычно достаточно 4 пчелосемьи. В то же время, отсутствие эффективного регулирования затрудняет взаимодействие пчеловодов и аграриев, рассказал сайту AgroPortal.ua агроном агрогруппы «Агрейн» Тарас Корниенко.

Положительное влияние

Помимо увеличения урожайности, пчелы на поле положительно влияют на производительность семян, улучшают его однородность и качество, а также способствуют повышению содержания масла и других ценных компонентов в семенах.

Аграрий убежден, что взаимодействие с пчеловодами — не просто формальность, а ключевой элемент безопасного ведения сельского хозяйства и сохранение популяции опылителей. Важно также не пользоваться фальсифицированными препаратами и строго соблюдать правила безопасного внесения.

В то же время владелец бренда «Папкина Пасика» Сергей Папка добавляет, что именно благодаря доброжелательной взаимовыгодной коммуникации с агропроизводителями у него не было конфликтных ситуаций.

При этом он особо подчеркивает, что сам пчеловод должен обязательно заботиться о здоровье насекомых, поскольку болезней пчел очень много, и они с каждым годом мутируют, а еще пасека должна быть однозначно зарегистрированной.

«Зарегистрировать пасеку не слишком затратно, в зоне боевых действий ежегодные обследования бывают бесплатными. Впрочем, некоторые пчеловоды не хотят регистрироваться из-за того, что вообще нужны затраты на регистрацию и обследование. А те, кто содержит до 15 семей, считают это лишними заботами», — уточняет Сергей Папка.

Наличие незарегистрированных пасек является серьезной проблемой для агропроизводителей, поскольку они могут располагаться рядом с полями, обработанными СВР, что создает риск отравления пчел и снижает урожайность. Такие пасеки затрудняют контроль над количеством пчел на территории, что может приводить к недостаточному или чрезмерному опылению, негативно влияя на производительность посевов, отмечают участники рынка.

Легализация деятельности пчеловодов

В Европейской Бизнес Ассоциации выражают надежду, что системная работа по легализации деятельности пчеловодов будет усилена, в частности, через профильные объединения.

Такая работа уже идет. Украина готовит масштабную реформу пчеловодства, где особое внимание будет уделено цифровизации, в частности, созданию единого реестра пасек и ветеринарно-санитарных паспортов, что позволит лучше контролировать качество продукции и движение пчелиных семей.

Это одна из ключевых инноваций законопроекта 5274-д «О развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел». Он еще в мае зарегистрирован Комитетом по вопросам аграрной и земельной политики и ждет рассмотрения в парламенте в первом чтении.

Со своей стороны, в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» добавляют, что без официальной регистрации и ветеринарно-санитарного паспорта пасечник не может легально экспортировать свою продукцию в ЕС, а это — прямой барьер для доступа к крупнейшему в мире рынку сбыта меда.