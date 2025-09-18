Курс валют: доллар в банках подорожал

В четверг, 18 сентября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 48,45 грн, а продают за 49,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,25, евро — 48,65−48,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,21−41,24 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,61−48,63 грн/евро.

