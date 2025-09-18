За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 930 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 098 380 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 сентября: 930 российских оккупантов, 2 танка и 390 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1098380 (+930) человек
- танков — 11191 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23277 (+0) ед
- артиллерийских систем — 32879 (+33) ед
- РСЗО — 1491 (+1) ед
- средства ПВО / anti-aircraft systems — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 60469 (+390)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 62000 (+122)
- специальная техника — 3965 (+0)
Источник: Минфин
