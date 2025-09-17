К закрытию межбанка 17 сентября курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и в продаже. Европейская валюта в покупке не изменилась, а в продаже подешевела на 1 копейку. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Доллар подорожал на межбанке
Открытие 17 сентября
Закрытие 17 сентября
Изменения
41,20/41,23
41,21/41,24
1/1
48,85/48,87
48,85/48,86
0/1
Средний курс на наличном рынке: 41,00−41,45 грн/доллар, 48,50−49,10 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,20−41,25, евро — 48,75−48,90 грн.
