Около 8 тысяч компаний осуществили релокацию в 2025 году

В 2025 году в Украине было зафиксировано 8345 переездов бизнеса между регионами. В общей сложности 7988 компаний осуществили релокацию, причем некоторые из них переезжали несколько раз. Это количество почти не отличается от прошлогодних показателей и даже на 10% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными «Опендатабот» со ссылкой на данные государственных реестров.
Какой бизнес чаще всего переезжает
Наиболее мобильным оказался бизнес в сфере торговли — это каждая третья компания, изменившая регион регистрации. За ним следуют:
- строительство (6%);
- сельское хозяйство (5%);
- сделки с недвижимостью (5%).
Самые популярные направления переездов
Движение бизнеса происходит преимущественно по маршрутам в и из Киева.
Самые популярные направления:
- Из столицы в Киевскую область (494 компании).
- Из столицы в Днепропетровскую область (379 компаний).
- Из Киевской области в столицу (378 компаний).
- Из Киева в Харьковскую область (358 компаний).
Регионы-лидеры по притоку и оттоку бизнеса
Несмотря на близость к линии фронта, Харьковская область в этом году лидирует по притоку новых компаний. Баланс переездов в регион положительный и составляет 374 компании. Похожая ситуация наблюдается в Запорожской (276), Львовской (161), Закарпатской (83) и Киевской (77) областях.
Зато Киев имеет самый отрицательный баланс: из столицы выехало на 657 компаний больше, чем прибыло. Среди других регионов с отрицательным балансом — Днепропетровская (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62) области.
В общем, больше всего бизнесов уехало из Киева (2 909 компаний, или 36% от общего количества).
При этом Киев остается главным центром, куда переезжает бизнес — 2 252 компании выбрали столицу новым местом регистрации. Другие популярные направления:
- Киевская область (847 компаний);
- Харьковская область (742 компании);
- Днепропетровская область (722 компании);
- Львовская область (613 компаний).
