Около 8 тысяч компаний осуществили релокацию в 2025 году

В 2025 году в Украине было зафиксировано 8345 переездов бизнеса между регионами. В общей сложности 7988 компаний осуществили релокацию, причем некоторые из них переезжали несколько раз. Это количество почти не отличается от прошлогодних показателей и даже на 10% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными «Опендатабот» со ссылкой на данные государственных реестров.

Какой бизнес чаще всего переезжает

Наиболее мобильным оказался бизнес в сфере торговли — это каждая третья компания, изменившая регион регистрации. За ним следуют:

строительство (6%);

сельское хозяйство (5%);

сделки с недвижимостью (5%).

Самые популярные направления переездов

Движение бизнеса происходит преимущественно по маршрутам в и из Киева.

Самые популярные направления:

Из столицы в Киевскую область (494 компании).

Из столицы в Днепропетровскую область (379 компаний).

Из Киевской области в столицу (378 компаний).

Из Киева в Харьковскую область (358 компаний).

Регионы-лидеры по притоку и оттоку бизнеса

Несмотря на близость к линии фронта, Харьковская область в этом году лидирует по притоку новых компаний. Баланс переездов в регион положительный и составляет 374 компании. Похожая ситуация наблюдается в Запорожской (276), Львовской (161), Закарпатской (83) и Киевской (77) областях.

Зато Киев имеет самый отрицательный баланс: из столицы выехало на 657 компаний больше, чем прибыло. Среди других регионов с отрицательным балансом — Днепропетровская (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62) области.

В общем, больше всего бизнесов уехало из Киева (2 909 компаний, или 36% от общего количества).

При этом Киев остается главным центром, куда переезжает бизнес — 2 252 компании выбрали столицу новым местом регистрации. Другие популярные направления: