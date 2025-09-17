Около 8 тысяч компаний осуществили релокацию в 2025 году

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 сентября 2025, 14:24 Читати українською

Около 8 тысяч компаний осуществили релокацию в 2025 году

В 2025 году в Украине было зафиксировано 8345 переездов бизнеса между регионами. В общей сложности 7988 компаний осуществили релокацию, причем некоторые из них переезжали несколько раз. Это количество почти не отличается от прошлогодних показателей и даже на 10% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает сервис для работы с открытыми данными «Опендатабот» со ссылкой на данные государственных реестров.

В 2025 году в Украине было зафиксировано 8345 переездов бизнеса между регионами.
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какой бизнес чаще всего переезжает

Наиболее мобильным оказался бизнес в сфере торговли — это каждая третья компания, изменившая регион регистрации. За ним следуют:

  • строительство (6%);
  • сельское хозяйство (5%);
  • сделки с недвижимостью (5%).

Самые популярные направления переездов

Движение бизнеса происходит преимущественно по маршрутам в и из Киева.

Самые популярные направления:

  • Из столицы в Киевскую область (494 компании).
  • Из столицы в Днепропетровскую область (379 компаний).
  • Из Киевской области в столицу (378 компаний).
  • Из Киева в Харьковскую область (358 компаний).

Регионы-лидеры по притоку и оттоку бизнеса

Несмотря на близость к линии фронта, Харьковская область в этом году лидирует по притоку новых компаний. Баланс переездов в регион положительный и составляет 374 компании. Похожая ситуация наблюдается в Запорожской (276), Львовской (161), Закарпатской (83) и Киевской (77) областях.

Зато Киев имеет самый отрицательный баланс: из столицы выехало на 657 компаний больше, чем прибыло. Среди других регионов с отрицательным балансом — Днепропетровская (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62) области.

В общем, больше всего бизнесов уехало из Киева (2 909 компаний, или 36% от общего количества).

При этом Киев остается главным центром, куда переезжает бизнес — 2 252 компании выбрали столицу новым местом регистрации. Другие популярные направления:

  • Киевская область (847 компаний);
  • Харьковская область (742 компании);
  • Днепропетровская область (722 компании);
  • Львовская область (613 компаний).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами