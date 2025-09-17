Курс валют: евро в банках подскочил на 20 копеек

В среду, 17 сентября, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро добавил 10 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,47 грн. Евро покупают за 48,35 грн, а продают за 49,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,20−41,27, евро — 48,70−48,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,20−41,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,85−48,87 грн/евро.

