українська
17 сентября 2025, 9:37

Цены на подсолнечное масло в Украине взлетели до пятимесячного пика

Цены на подсолнечное масло в Украине и Европе стремительно растут из-за низкой урожайности в Украине и ограниченного производства на континенте после жаркого и засушливого лета, которое помешало развитию посевов. Во французских портах цены на масло достигли самых высоких показателей с ноября 2022 года, а в Украине они приблизились к пятимесячному максимуму, пишет Forbes.

Цены на подсолнечное масло в Украине и Европе стремительно растут из-за низкой урожайности в Украине и ограниченного производства на континенте после жаркого и засушливого лета, которое помешало развитию посевов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Урожайность подсолнечника

В Украине урожайность подсолнечника в этом году будет ниже среднего показателя за последние пять лет, преимущественно из-за засухи на юге, где сосредоточено большинство посевов, отмечает подразделение Европейского союза по мониторингу сельскохозяйственных ресурсов.

Европа также сталкивается с подобными проблемами: во Франции, ведущим производителем, ожидается снижение производства на 15% по сравнению с пятилетним средним показателем, по данным Министерства сельского хозяйства Франции. Аналитическая компания Strategie Grains прогнозирует, что урожай подсолнечника в Европе может быть самым плохим за последние 10 лет и составит примерно 8,3 млн т.

«В лучшем случае урожай будет плохим, в худшем — катастрофическим», — отметил Винсент Браак, аналитик компании.

Почему растут цены

Цены на подсолнечное масло растут из-за беспокойства по производству в 2025—2026 годах. Украина и ЕС вместе обеспечивают около 40% мирового производства подсолнечника по данным Министерства сельского хозяйства США.

Индекс цен на растительные масла, по данным FAO, достиг наивысшего уровня с июля 2022 года, что усиливает давление на продовольственную инфляцию, остающуюся на двухлетнем максимуме. Ограниченное предложение других масличных культур, таких как пальмовое и рапсовое масло, также способствует росту цен.

По данным Всемирного банка, в августе подсолнечное масло было самым дорогим среди растительных масел.

Покупатели реагируют на ситуацию, покупая меньшие объемы растительного масла вместо больших запасов. «Обычно до сих пор мы видим покрытие спроса на 50−60%, но сейчас закупки к декабрю могут составить всего около 30%», — отметил Кайл Голланд, старший репортер агентства Expana.

Некоторые компании также начинают изменять рецептуры продуктов, чтобы снизить использование подсолнечного масла, хотя такие изменения пока ограничены.

Некоторое облегчение может наступить с продвижением сбора урожая и увеличением поставок. В Украине, которая является ведущим экспортером подсолнечного масла, жатва продвигается медленно, но, по данным консалтинговой компании UkrAgroConsult, в северных и западных регионах урожайность улучшается.

Фирма прогнозирует рост общего производства подсолнечника более чем на 8% по сравнению с прошлым сезоном, благодаря увеличению посевных площадей.

В Европе жатва в разгаре, но ранние урожаи и содержание масла остаются низкими, хотя, по словам Браака из Strategie Grains, более поздние культуры еще могут принести неожиданные результаты.

Что в Украине

В Украине наблюдается нехватка подсолнечного масла из-за ограниченного предложения подсолнечника и переориентации большинства перерабатывающих заводов на сою и рапс. Это привело к росту внутренних цен на сырое подсолнечное масло до 58 000−60 000 грн/т ($1160−1200/т) на условиях FCA-завод. Экспортные цены спроса составили $1135−1145/т для поставок в порты в августе и $1100/т для поставок в сентябре.

В ответ малые перерабатывающие предприятия усилили активность, повысив закупочные цены на подсолнечник (с маслом 50%) до 27 500−28 000 грн/т с доставкой на завод.

Цены на подсолнечное масло для августовских поставок в Индию выросли до $1210−1220/т, в Китай — до $1150/т, в страны ЕС — до $1200−1220/т.

Из-за засухи в Николаевской и Днепропетровской областях урожай подсолнечника может снизиться на 1 млн т, но благоприятная погода в других регионах Украины позволяет сохранить прогноз производства на уровне 13,5−14 млн т.

В августе экспорт подсолнечного масла из Украины сократился до 150 000 т, что явилось самым низким месячным показателем за последние три года.

Источник: Минфин
