За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1020 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 097 450 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 сентября: 1020 российских оккупантов, 5 танков и 360 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1097450 (+1020) человек
- танков — 11189 (+5) ед
- боевых бронированных машин — 23277 (+3) ед
- артиллерийских систем — 32846 (+36) ед
- РСЗО — 1490 (+0) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 60079 (+360)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61878 (+108)
- специальная техника — 3965 (+0)
Источник: Минфин
