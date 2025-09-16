Доллар падает перед заседанием ФРС

Доллар США опустился до более чем двухмесячного минимума во вторник перед началом очередного заседания Федеральной резервной системы по определению политики, а также публикацией данных о розничных продажах. Об этом пишет investing.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести других валют, снизился на 0,2% до 96,727, упав до самого низкого уровня с июля.

Доллар начинает неделю «с мягкой стороны»

Ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам этого заседания в среду, после того как недавние данные показали устойчивое ухудшение ситуации на рынке труда США, а инфляция в августе не выросла так резко, как опасались рынки.

«Доллар начал неделю с мягкой стороны», — отметили аналитики ING в своей записке. «Отчасти это может быть связано с предварительным позиционированием перед завтрашним снижением ставки ФРС. Но это также будет функцией благоприятной внешней среды».

Рынки оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов 17 сентября, в 96,4%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов — в 3,6%, согласно данным CME Fedwatch.

Внимание также будет обращено на публикацию данных о розничных продажах за август позднее в течение сессии, поскольку инвесторы ищут подсказки о состоянии американского потребителя на фоне нестабильной торговой политики администрации Трампа.

«Сегодняшняя публикация данных о ценах на импорт будет тщательно изучена, чтобы определить, кто несет расходы по тарифам. Снижают ли экспортеры в США свои цены, или американские компании либо поглощают затраты через маржу, либо перекладывают их на потребителей?» — задается вопросом ING.

Евро растет

В Европе пара EUR/USD выросла на 0,3% до 1,1794 перед публикацией данных об индексе экономических настроений ZEW Германии за сентябрь.

«Они могут немного повыситься на фоне позитивной ситуации на фондовом рынке, наблюдавшейся этим летом, но вряд ли станут движущей силой рынка», — отметили в ING.

«EUR/USD сейчас довольно близко к уровню сопротивления 1,1800/1830. Наиболее вероятным триггером для прорыва будет завтрашнее заседание ФРС — но посмотрим, не произойдет ли это раньше».

GBP/USD выросла на 0,2% до 1,3630, при этом фунт стерлингов поднялся до двухмесячного максимума по отношению к доллару.

Данные, опубликованные ранее во вторник, показали, что уровень безработицы в Великобритании оставался на почти четырехлетнем максимуме в июле, в то время как рост заработной платы оставался повышенным перед заседанием Банка Англии по вопросам политики позднее на этой неделе.

Согласно данным Управления национальной статистики, уровень безработицы оставался на уровне 4,7% в течение трех месяцев до июля, в то время как рост заработной платы по всей экономике, исключая бонусы, снизился до годового показателя 4,8% за три месяца до июня, что ниже 5,0%, наблюдавшихся в предыдущем месяце.

Широко ожидается, что Банк Англии оставит ставки без изменений в четверг, после того как центральный банк снизил процентные ставки в прошлом месяце в пятый раз чуть более чем за год.

«Мы все еще узко склоняемся к снижению ставки в ноябре, но неожиданный скачок инфляции завтра (который не вызван волатильными категориями) вероятно изменил бы наше мнение по этому поводу», — добавили в ING.

Иена растет

В других местах, USD/JPY снизилась на 0,5% до 146,73, при этом иена немного восстановилась после длинных выходных.

Банк Японии проведет заседание в эту пятницу, и широко ожидается, что он оставит ставки без изменений на уровне около 0,5% на фоне возросшей политической неопределенности после того, как премьер-министр Японии Сигэру Исиба внезапно ушел в отставку ранее в этом месяце.

Но Банку Японии все еще приходится иметь дело с устойчивой внутренней инфляцией, которая, по мнению аналитиков, может привести к повышению ставки уже в октябре. Данные по потребительской инфляции за август будут опубликованы в пятницу, до решения Банка Японии.

USD/CNY снизилась на 0,1% до 7,1147, при этом юань немного выиграл от обещаний дополнительных стимулирующих мер со стороны Пекина.

Китайские правительственные чиновники заявили, что будут продвигать «15-минутные круги удобной жизни» в крупных городах, что, вероятно, принесет большую поддержку частному потреблению.

Обещание Пекина о большей экономической поддержке также появляется после серии слабых показателей за август, которые подчеркнули устойчивое давление на китайскую экономику.

Юань оставался близко к своему самому высокому уровню с ноября 2024 года, на фоне сильной поддержки со стороны Пекина в последние месяцы.

Внимание рынка также было сосредоточено на продолжающихся торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, которые происходят на фоне растущих разногласий по торговле полупроводниками между двумя странами.

AUD/USD выросла на 0,1% до 0,6671, около 10-месячных максимумов.