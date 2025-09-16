Евро стремится к самому высокому уровню за четыре года — на горизонте курс $1,20

Евро приблизился к самому высокому уровню за четыре года, поскольку трейдеры готовятся к снижению процентной ставки ФРС, передает Bloomberg.

Что с курсом евро

Во вторник единая валюта ЕС достигла максимума с 3 июля, прибавив 0,3% и достигнув $1,1791. В 2025 году она выросла почти на 14%, что является лучшим показателем за девять месяцев в истории.

Прорыв июльского максимума в $1,1829 ознаменует собой самый высокий уровень с сентября 2021 года, и, как показывают прогнозы, это может подготовить почву для роста до уровня $1,20.

Спрос поддерживается ожиданиями, что ЕЦБ не будет снижать ставки, в то время как ФРС готова начать цикл смягчения. Перспектива трех полных снижений ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года усиливает привлекательность единой европейской валюты.

Недельные развороты в динамике риска, индикатор позиций и настроений, демонстрируют устойчивый рост спроса на опционы, дающие право покупать евро, после того как ЕЦБ дал сигнал о завершении смягчения.

По мнению стратегов Morgan Stanley, тактическая позиция по доллару остаётся нейтральной в преддверии решения ФРС. Это может означать, что у евро еще есть потенциал для дальнейшего роста, если политики оправдают рыночные ставки на три снижения ставки в этом году.

