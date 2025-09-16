Курс валют: доллар дешевеет, а евро пошло вверх

Во вторник, 15 сентября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и 4 копейки в продаже.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже. Евро добавил 4 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,50 грн. Евро покупают за 48,15 грн, а продают за 48,77 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,15−41,23, евро — 48,50−48,65 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,09−41,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,44−48,45 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты