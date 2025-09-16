НБУ хочет обновить порядок применения аутентификации на платежном рынке

Национальный банк предлагает обновить порядок применения аутентификации на платежном рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Цель обновления

Целью обновления является снижение рисков мошенничества и повышение надежности функционирования платежной инфраструктуры Украины, в частности, благодаря усовершенствованию процессов аутентификации во время работы в открытом банкинге.

Также изменения направлены на гармонизацию украинского законодательства в сфере предоставления платежных услуг с законодательством Европейского союза.

В частности, Национальный банк планирует: