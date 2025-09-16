Национальный банк предлагает обновить порядок применения аутентификации на платежном рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ хочет обновить порядок применения аутентификации на платежном рынке
Цель обновления
Целью обновления является снижение рисков мошенничества и повышение надежности функционирования платежной инфраструктуры Украины, в частности, благодаря усовершенствованию процессов аутентификации во время работы в открытом банкинге.
Также изменения направлены на гармонизацию украинского законодательства в сфере предоставления платежных услуг с законодательством Европейского союза.
В частности, Национальный банк планирует:
- определить исчерпывающий перечень платежных операций, на которые не распространяются требования по аутентификации и усиленной аутентификации;
- уточнить требования к поставщикам платежных услуг, которые обеспечивают инициирование дистанционной платежной операции во время процедуры аутентификации;
- заменить термин «уязвимые платежные данные» на «индивидуальная учетная информация» с целью приведения методов применения мер безопасности в соответствие с европейскими подходами;
- установить требования к лицам, осуществляющим проверки мер по защите платежных операций;
- обновить и расширить нормы о праве поставщиков платежных услуг не требовать применения усиленной аутентификации пользователей платежной услуги;
- обновить требования к идентификации, осуществляемой поставщиком платежных услуг по обслуживанию счета во время электронного взаимодействия со сторонним поставщиком платежных услуг;
- уточнить требования, упорядочивающие электронное взаимодействие в рамках открытого банкинга в соответствии с европейскими подходами.
