За прошедший месяц украинцы приобрели 2424 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 42% больше по сравнению с августом 2024 года, сообщает Укравтопром.
Продажи китайских автомобилей выросли на 42%: что выбирали украинцы в августе
Из этого количества: новых — 2026 ед. (+52%); б/у — 398 ед. (+7%) ед.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 88%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus — 361 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 206 ед;
- HONDA eNS1 — 202 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 155 ед.;
- AUDI Q4 — 109 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- ZEEKR 001 — 33 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 28 ед;
- BYD Song Plus — 26 ед.;
- POLESTAR 2 — 19 ед;
- ZEEKR 7X — 18 ед.
