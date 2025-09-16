За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 096 430 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 сентября: 910 российских оккупантов и 310 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1096430 (+910) человек
- танков/tanks — 11184 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23274 (+5) ед
- артиллерийских систем — 32810 (+26) ед
- РСЗО — 1490 (+2) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 59719 (+310)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61770 (+72)
- специальная техника — 3965 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии