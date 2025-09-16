«єОселя»: с начала года украинцы получили 9,1 млрд грн льготных ипотек

С начала года было выдано почти 5 тысяч кредитов по программе «єОселя» на общую сумму 9,1 млрд грн. Только за прошлую неделю программа обеспечила 199 ипотек на сумму 364 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-служб ы Министерства экономики.

Сколько выдано кредитов

С 8 по 12 сентября кредиты под 3% годовых получили:

97 — военные и работники сектора безопасности;

7 — педагоги;

3 — ученые.

Кредиты под 7% годовых получили:

54 — граждане, не имеющие собственного жилья;

20 — внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

5 — ветераны.

Где выдано больше всего

Больше кредитов было выдано в Киевской области (53) и Киеве (47), а также в Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Стоит отметить, что Черниговская область, являющаяся прифронтовым регионом, заняла третье место по количеству выданных кредитов на прошлой неделе (12 ипотек).

Что касается типа недвижимости, 126 кредитов предоставлено на первичный рынок, из которых 40 — на объекты в стадии строительства. Еще 73 кредита выдано на жилье на вторичном рынке.

С момента запуска программы в октябре 2022 года уже выдано более 19,7 тысячи кредитов на общую сумму 33,1 млрд грн.