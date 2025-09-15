Курс американского доллара упал на 12 копеек на межбанковских торгах в понедельник, 15 сентября. Курс евро не поменялся. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Курс доллара на межбанке упал, евро стабильно
|
Открытие 15 сентября
|
Закрытие 15 сентября
|
Изменения
|
41,21/41,24
|
41,09/41,12
|
12/12
|
48,33/48,35
|
48,33/48,36
|
0/1
Официальный курс: доллар — 41,23 грн, евро — 48,50 грн.
Средний курс в банках: 41,05−41,50 грн/доллар, 48,13−48,73 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,20−41,27, евро — 48,46−48,61 грн.
Источник: Минфин
