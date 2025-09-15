Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приветствует щедрый вклад Европейского Союза в размере 14,7 миллиона евро. Денежные средства используют для поддержки украинцев, проживающих в прифронтовых районах, продовольственной и денежной помощью, а также для обеспечения ключевых логистических услуг для гуманитарных организаций.
ЕС пожертвовал 14,7 млн евро Всемирной продовольственной программе ООН в Украине
Поддержка ЕС
«Вклад поможет обеспечить, чтобы семьи в прифронтовых регионах могли и дальше иметь еду на столе, не сокращая другие жизненно необходимые расходы и не задолжая средства, особенно в преддверии сложных зимних месяцев», — добавила Скау.
Финансирование от Европейского Союза позволит ВПП и его местным партнерам и в дальнейшем доставлять 30-дневные продуктовые наборы, готовые к употреблению рационы и свежий хлеб людям, наиболее нуждающимся, вдоль 850-километровой линии фронта в Украине, и предоставлять денежную помощь там, где местные рынки доступны и хорошо обеспечены.
Европейский Союз также продолжает поддерживать Логистический кластер под руководством ВПП, который организует гуманитарные конвои в зоны повышенного риска и предоставляет услуги — в частности, транспорт и хранение — для более чем 120 гуманитарных организаций в Украине".
В целом с 2022 года Европейский Союз предоставил ВПП более 130 миллионов евро для поддержки продовольственной и денежной помощи в Украине, что делает его одним из важнейших доноров программы.
Благодаря щедрости Европейского Союза и других доноров ВПП продолжает ежемесячно оказывать продовольственную и денежную помощь около 1 миллиона украинцев, 90% из которых живут в прифронтовых регионах. Почти все продукты, которые распределяет ВПП в Украине, закупаются на местном рынке — это поддерживает экономическое восстановление и производство продуктов питания.
