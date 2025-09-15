Multi от Минфин
15 сентября 2025, 16:37 Читати українською

ЕС пожертвовал 14,7 млн евро Всемирной продовольственной программе ООН в Украине

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приветствует щедрый вклад Европейского Союза в размере 14,7 миллиона евро. Денежные средства используют для поддержки украинцев, проживающих в прифронтовых районах, продовольственной и денежной помощью, а также для обеспечения ключевых логистических услуг для гуманитарных организаций.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приветствует щедрый вклад Европейского Союза в размере 14,7 миллиона евро.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Поддержка ЕС

«Поддержка Е С поступает в критический момент, когда гуманитарное финансирование для Украины крайне ограничено, а ситуация у линии фронта все ухудшается из-за усиливающихся ежедневных обстрелов», — сообщила Нанна Скау, заместитель директора ВПП в Украине.

«Вклад поможет обеспечить, чтобы семьи в прифронтовых регионах могли и дальше иметь еду на столе, не сокращая другие жизненно необходимые расходы и не задолжая средства, особенно в преддверии сложных зимних месяцев», — добавила Скау.

Финансирование от Европейского Союза позволит ВПП и его местным партнерам и в дальнейшем доставлять 30-дневные продуктовые наборы, готовые к употреблению рационы и свежий хлеб людям, наиболее нуждающимся, вдоль 850-километровой линии фронта в Украине, и предоставлять денежную помощь там, где местные рынки доступны и хорошо обеспечены.

Европейский Союз также продолжает поддерживать Логистический кластер под руководством ВПП, который организует гуманитарные конвои в зоны повышенного риска и предоставляет услуги — в частности, транспорт и хранение — для более чем 120 гуманитарных организаций в Украине".

Напомним

В целом с 2022 года Европейский Союз предоставил ВПП более 130 миллионов евро для поддержки продовольственной и денежной помощи в Украине, что делает его одним из важнейших доноров программы.

Благодаря щедрости Европейского Союза и других доноров ВПП продолжает ежемесячно оказывать продовольственную и денежную помощь около 1 миллиона украинцев, 90% из которых живут в прифронтовых регионах. Почти все продукты, которые распределяет ВПП в Украине, закупаются на местном рынке — это поддерживает экономическое восстановление и производство продуктов питания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
