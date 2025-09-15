Курс валют: доллар и евро в банках подешевели

В понедельник, 15 сентября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,55 грн. Евро покупают за 48,10 грн, а продают за 48,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,23−41,28, евро — 48,45−48,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,21−41,24 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,33−48,35 грн/евро.

