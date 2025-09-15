«Доступные кредиты 5-7-9%»: 58 миллиардов гривен получили предприниматели с начала года

В начале 2025 г. бизнес привлек более 19,4 тыс. льготных кредитов на общую сумму около 58 млрд грн. Из них на прошлой неделе — 310 кредитов на сумму свыше 1,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

С начала 2025 года в рамках программы бизнес получил больше кредитов по следующим направлениям:

16,3 млрд грн — на развитие перерабатывающей промышленности;

15,4 млрд грн — на инвестиционные проекты;

14,2 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего от старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 123,8 тыс. кредитов на сумму около 424 млрд грн, из них 89 тыс. кредитов на сумму 334 млрд грн — с начала военного положения.

Наибольшие объемы кредитования по программе от ее старта приходятся на Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую, Харьковскую и Одесскую области. В программе участвуют 46 уполномоченных банков.

Справка

Программа «Доступные кредиты 5−7−9%» является составной частью политики развития украинских производителей «Сделано в Украине» и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий.