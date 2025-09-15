За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1095520 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 сентября: 910 российских оккупантов и 323 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1095520 (+910) человек
- танков — 11184 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 23269 (+2) ед
- артиллерийских систем — 32784 (+35) ед
- РСЗО — 1488 (+1) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 59409 (+323)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61698 (+84)
- специальная техника — 3965 (+1)
Источник: Минфин
