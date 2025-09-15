Крупнейший банк Швейцарии UBS может переехать в США на фоне недовольства его руководства новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского правительства. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.

Детали

Новые требования властей предусматривают, что UBS должен увеличить размер своей подушки безопасности на $26 млрд. По данным NYP, руководство банка опасается, что это лишит его конкурентоспособности на мировом рынке.

Недавно руководители UBS встречались с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщили NYP источники, знакомые с ситуацией. Издание пишет, что переговоры проводились в рамках подготовки UBS к возможному кардинальному изменению стратегии, которое может включать покупку одного из американских банков или слияние с ним.

Представитель пресс-службы UBS отказался от комментариев, но не стал отрицать, что встреча с представителями американской администрации проводилась.

UBS изучает возможность переноса своей штаб-квартиры из Цюриха в США, пишет NYP.

Банк рассчитывает, что таким образом у него получится обеспечить себе более мягкую нормативно-правовую среду для работы, говорят осведомленные источники.