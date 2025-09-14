За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1093730 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 сентября: 880 российских оккупантов, 3 танка и 261 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1094610 (+880) человек
- танков — 11184 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 23267 (+0) ед
- артиллерийских систем — 32749 (+42) ед
- РСЗО — 1487 (+1) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 59086 (+261)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61614 (+102)
- специальная техника — 3964 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии