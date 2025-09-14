Украина получит более $246 млн от Японии

Украина получит от Японии более $246 млн по соглашению с Международным банком реконструкции и развития, который будет привлекать средства из фонда ADVANCE Ukraine; фонд, в свою очередь, поддерживается правительством Японии, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Подробности

«Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о ссуде в сумме $246,5 млн по программе SURGE „Поддержка восстановления путем разумного фискального управления“. Средства будут привлечены из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого Правительством Японии», — говорится в сообщении.

Цель проекта — поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание системы управления инвестициями в условиях послевоенного восстановления и восстановления. Так, к концу 2025 года в госбюджет будут привлечены $229,7 млн.

Часть ссуды в сумме $16,8 млн направят на капитализацию процентов с целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины.

«Сотрудничество в рамках проекта SURGE позволяет нам не только более эффективно управлять государственными инвестициями и ресурсами, но и повышать финансовую устойчивость общин, прозрачность использования средств и доверие налогоплательщиков», — рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.