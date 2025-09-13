В США запретят криптомикшеры

Глава Сети борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) США Андреа Гацки сообщила законодателям, что так называемое «правило микширования» сейчас находится на завершающей стадии. Об этом пишет itc.ua.

Используя полномочия, предоставленные Законом PATRIOT, борьба с отмыванием денег (AML) охватит также инструменты, ориентированные на конфиденциальность, по мнению регуляторов, подрывающие финансовую прозрачность. Имеются в виду так называемые криптомикшеры, с помощью которых хакеры отмывают украденные криптовалюты. Они также используются для финансирования терроризма.

Эти сервисы пропускают токены из-за огромного количества трансакций, таким образом заметая следы происхождения.

Кроме традиционных криптовалютных миксеров новые правила могут рассматривать разделение переводов, ротацию кошельков, обмен монетами или задержку трансакций как подозрительную деятельность.

Но есть риск, что это может криминализировать обычное поведение пользователей, приравнивают их действия к смурфингу, когда большие суммы разбиваются на меньшие переводы, чтобы избежать выявления реального происхождения.

Параллельно Конгресс США продвигает Закон о специальных мерах по борьбе с современными угрозами, который предоставит Министерству финансов еще большие полномочия блокировать трансакции, осуществляемые через иностранные биржи, майнеры или валидаторы. Оппоненты утверждают, что эти шаги могут вынудить банки США и торговые платформы полностью отказаться от глобальной криптоактивности.

Ожидается, что окончательная версия новых правил может быть обнародована в течение нескольких следующих недель.