За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 093 730 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 сентября: 950 российских оккупантов, 4 танка и 358 БПЛА
Потери врага
- личного состава 1093730 (+950) человек
- танков — 11181 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23267 (+1) ед
- артиллерийских систем — 32707 (+39) ед
- РСЗО — 1486 (+1) ед
- средства ПВО — 1217 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 58825 (+358)
- крылатые ракеты — 3718 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 61512 (+109)
- специальная техника — 3964 (+0)
Источник: Минфин
