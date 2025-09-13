Multi от Минфин
українська
13 сентября 2025, 9:00 Читати українською

Какую ценность может иметь инвестиция в размере 1000$ в Shiba Inu, Dogecoin и XYZ через 10 лет

За последнее десятилетие стоимость мем-монет претерпела взрывные изменения. Некоторые из первых покупателей превратили небольшие суммы в целые состояния, в то время как другие наблюдали за падением цен. Что может произойти, если сегодня вложить ту же сумму в Shiba Inu, Dogecoin и XYZ? В этой статье рассматриваются возможные варианты будущего и выясняется, может ли сегодняшняя скромная ставка привести к будущим прибылям.

За последнее десятилетие стоимость мем-монет претерпела взрывные изменения.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже CEX

XYZVerse ($XYZ) — это мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара во время предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,005 доллара.

На следующем 14-м этапе предпродажи стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,01 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но выпустила тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же настроем, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, борющийся за подъем в рейтингах и выход на вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Сообщество на первом месте

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, и команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое знает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Громкий лай Shiba Inu: как мем-монета нацелена на реальное использование в следующем ралли

Shiba Inu, или SHIB, — это забавная монета, созданная в августе 2020 года тайным создателем Ryoshi. Как и Dogecoin, она началась как шутка, но работает на оживленной дороге Ethereum и может подключаться ко многим приложениям. Создатель напечатал один квадриллион монет. Половина досталась Виталику Бутерину, который затем передал часть индийской организации Covid Relief, а остальные сжег. Этот поступок привлек большое внимание к SHIB. Сейчас команда создает ShibaSwap для торговли и планирует создать рынок цифровых токенов искусства и клуб для держателей, основанный на голосовании.

Мемы по-прежнему вливают жизнь в рынок, и SHIB пользуется этим ажиотажем. Однако у него есть и инструменты, которых нет у Dogecoin. Его связь с Ethereum позволяет разработчикам быстро добавлять новые компоненты, а сжигание помогает ограничить предложение. Если следующий бычий рынок будет благоприятен для недорогих монет с четкой историей, SHIB может снова засиять. Крупные монеты, такие как Bitcoin, могут задавать темп, но мелкие монеты часто двигаются сильнее, когда приходит деньги. Тем не менее, SHIB уже поднялся с минимумов, поэтому для новых ростов нужны больше сжиганий, запуски приложений и спокойный рынок в целом. Поклонники наблюдают в тишине, ожидая следующего лая.

От мема к мейнстриму: почему Dogecoin по-прежнему ведет криптовалютный рынок

Dogecoin появился в 2013 году как шутливая вариация на тему Bitcoin с улыбающимся шиба-ину в главной роли. Его создатели, Билли Маркус и Джексон Палмер, хотели развлечься, а не прославиться. Они не установили лимит на количество монет и позволили каждой минуте выпускать 10 000 новых DOGE. Шутка стала вирусной. В 2021 году твиты Илона Маска и растущий криптовалютный бум подняли ее стоимость выше 50 миллиардов долларов, что сделало мем-монету одним из гигантов рынка. Эта история доказала, что интернет-сообщество может превратить смех в серьезные деньги.

Внутри DOGE работает по той же схеме доказательства работы, что и Litecoin, поэтому блоки появляются быстро, а комиссии остаются низкими. Его бесконечный запас держит цену за монету на низком уровне, что идеально подходит для чаевых, подарков и микроплатежей. Сегодня слухи о том, что Маск добавит DOGE на свою платформу X, вызывают новый ажиотаж. Биткойн ползет к новому пику, и мем-монеты снова в тренде, но немногие могут сравниться с силой имени Dogecoin. Пока любители дефицита гонятся за биткойном или эфириумом, те, кто делает ставку на энергию сообщества, могут обнаружить, что веселая собачка готова к новому спринту.

Заключение

SHIB и DOGE выглядят неплохо, но XYZVerse (XYZ), первая мем-монета для всех видов спорта, нацелена на рост благодаря дорожной карте GameFi, позиционируя себя как следующую культурную икону криптовалюты.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io/

Источник: Минфин
