Курсы доллара и евро упали во время межбанковских торгов в пятницу, 12 сентября. Об этом свидетельствуют данные «Минфина».
Курс валют: доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 12 сентября
|
Закрытие 12 сентября
|
Изменения
|
41,36/41,39
|
41,21/41,24
|
15/15
|
48,55/48,58
|
48,28/48,30
|
27/28
Средний курс в банках: 41,10−41,55 грн/доллар, 48,15−48,80 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,25−41,30, евро — 48,45−48,60 грн.
Источник: Минфин
